20.07.2017 00:30

Гран-при 39-го Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» увеличивается за счет спонсорской поддержки компании «Ассоль». Кроме того, Научный центр «Ассоль» учреждает инновационный приз – сертификат на программу «Ассоль-Дизайн», сообщает пресс-служба ВК «РЛП-Ярмарка».

Карина Андреева, заместитель директора ООО «Центр-Ассоль» войдет в Совет партнёров конкурса «Экзерсис».

Партнерами Гран-при конкурса «Экзерсис», учреждающими денежные гранты, на протяжении многих лет являются ПАО «Рослегпром», ООО «РЛП-Ярмарка», компании «Грация» и «Юнсен».

Научный центр «Ассоль» – это российский разработчик программного обеспечения под одноименным брендом «Ассоль» для конструкторов и дизайнеров одежды, кожгалантереи, обуви, мягкой мебели, чехлов для сложного оборудования и управления производственными процессами, отвечающего мировым стандартам.

В марте этого года компания «Ассоль» отпраздновала свой 20-летний юбилей, к которому подошла с великолепными достижениями. На сегодняшний день программами «Ассоль» оснащено более 600 предприятий отрасли в 130 городах России и странах СНГ, более 40 учебных заведений используют технологии Компани в образовательном процессе.

Программные комплексы «Ассоль», которые представляют более 18 уникальных программных продуктов, позволяют автоматизировать весь процесс создания конструкторской документации от идеи до раскроя.

Напоминаем, что 39-ый Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» пройдет 29 августа в Москве на ВДНХ в рамках 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» (29 августа – 1 сентября 2017 г ода).

Фотография предоставлена пресс-службой ВК «РЛП-Ярмарка».