20.07.2017 17:07

19 сентября 2017 года в Москве состоится второй ежегодный лицензионный саммит Moscow Licensing Summit, сообщается в пресс-релизе организаторов.

Мероприятие пройдет в Центре международной торговли Москвы. Сюда прибудут ведущие игроки мирового и отечественного рынка лицензирования. Они примут участие в деловой программе саммита, обменяются опытом и проведут переговоры с партнерами из разных категорий участников рынка – лицензиарами, производителями и представителями розницы.

Ключевые темы деловой программы:

Лицензионные Университеты Основы лицензирования | Гид по стилю | Категории продуктов и ставки роялти | Ключевые юридические вопросы в области лицензирования Аналитика лицензионного рынка Цифры | Факты | Тренды | Лицензии по полочкам: какие лицензии лучше всего работают на потребительских рынках? Новая эра в сфере лицензирования Ключевые шаги в расширении бренда | Дополненная реальность, виртуальная реальность, игры | Трансформация розницы | Направление FOOD. Перспективы в области роста лицензионного бизнеса на рынке продуктов питания и напитков

Эксклюзивно в рамках саммита будет представлена лицензионная программа FIFA, выступят представители Международной ассоциации участников лицензионной индустрии LIMA, пройдут промо-презентации компаний-участников.

Впервые в рамках Саммита запланирован первый Licensing & Retail Speech Forum в партнерстве с компанией Quorum Conferences LLC.

Основным уникальным форматом Moscow Licensing Summit является нетворкинг - переговорные сессии с лицензиатами и представителями розницы в режиме non stop. Это позволит лицензиатам получить эксклюзивные предложения от правообладателей и подобрать подходящую лицензию, не покидая площадку Саммита.

Организатором Moscow Licensing Summit выступает компания «Гранд Экспо», которая проводит лицензионную выставку Licensing World Russia и Международную выставку товаров и услуг для детей Kids Russia.

Первый лицензионный саммит Moscow Licensing Summit, состоявшийся в 2016 году посетили 304 гостя и участника. 23 правообладателя и агента представили для лицензирования 120 популярных российских и зарубежных лицензий.

Подробнее об условиях участия в Moscow Licensing Summit вы можете узнать у менеджеров проекта по телефону +7 (495) 258-80-32 и по адресу info@licensingworld.ru.

Участие для гостей Moscow Licensing Summit – бесплатно.





Онлайн-регистрация на саммит будет открыта с 1 августа 2017 года на официальной страничке мероприятия - http://www.licensingworld.ru/conf2017/licensingsummit