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II Moscow Licensing Summit пройдет в Москве
20.07.2017 17:07
19 сентября 2017 года в Москве состоится второй ежегодный лицензионный саммит Moscow Licensing Summit, сообщается в пресс-релизе организаторов.
Мероприятие пройдет в Центре международной торговли Москвы. Сюда прибудут ведущие игроки мирового и отечественного рынка лицензирования. Они примут участие в деловой программе саммита, обменяются опытом и проведут переговоры с партнерами из разных категорий участников рынка – лицензиарами, производителями и представителями розницы.
Ключевые темы деловой программы:
Эксклюзивно в рамках саммита будет представлена лицензионная программа FIFA, выступят представители Международной ассоциации участников лицензионной индустрии LIMA, пройдут промо-презентации компаний-участников.
Впервые в рамках Саммита запланирован первый Licensing & Retail Speech Forum в партнерстве с компанией Quorum Conferences LLC.
Основным уникальным форматом Moscow Licensing Summit является нетворкинг - переговорные сессии с лицензиатами и представителями розницы в режиме non stop. Это позволит лицензиатам получить эксклюзивные предложения от правообладателей и подобрать подходящую лицензию, не покидая площадку Саммита.
Организатором Moscow Licensing Summit выступает компания «Гранд Экспо», которая проводит лицензионную выставку Licensing World Russia и Международную выставку товаров и услуг для детей Kids Russia.
Первый лицензионный саммит Moscow Licensing Summit, состоявшийся в 2016 году посетили 304 гостя и участника. 23 правообладателя и агента представили для лицензирования 120 популярных российских и зарубежных лицензий.
Подробнее об условиях участия в Moscow Licensing Summit вы можете узнать у менеджеров проекта по телефону +7 (495) 258-80-32 и по адресу info@licensingworld.ru.
Участие для гостей Moscow Licensing Summit – бесплатно.
Онлайн-регистрация на саммит будет открыта с 1 августа 2017 года на официальной страничке мероприятия - http://www.licensingworld.ru/conf2017/licensingsummit
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