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Одной из крупнейших статей нарушений при перевозке товаров из-за рубежа на Томской таможне остается легпром

21.07.2017  07:00

В общей сложности в первом полугодии 2017 года томскими таможенниками было возбуждено 10 уголовных дел и 236 дел об административных правонарушениях, сообщает отдел по связям с общественностью Томской таможни.

Наибольшее количество дел возбуждено по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров (58 дел), несоблюдения запретов и (или) ограничений на ввоз товаров и (или) вывоз товаров (47 дел).

Одной из крупнейших статей нарушений остается легпром. Так, в результате совместных мероприятий с правоохранительными органами выявлены 1 502 единицы контрафактной продукции (в первом полугодии 2016 года - 2 251 единица) – сапоги, кроссовки, сандалеты, сланцы, туфли, спортивные штаны, спортивные костюмы, толстовки, футболки, шапки, рюкзаки, сумки, маркированные товарными знаками Adidas, Nike, Reebok, Lacoste, Chanel, Louis Vuitton. Томской таможней было возбуждено 20 дел по данным нарушениям.

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