21.07.2017 11:47

С 15 по 17 августа пройдут Wedding Days BFW - ежегодная публичная презентация новых коллекций подвенечных нарядов, сообщается в пресс-релизе недели моды.

В рамках нового сезона состоится демонстрации новых коллекций свадебных дизайнерских платьев и вечерних нарядов haute couture. Впервые будет презентована коллекция мужских костюмов и линейка нижнего свадебного белья.

Wedding Days BFW соберет профессионалов в сфере свадебной моды: представителей салонов, тематических СМИ, байеров, стилистов, иностранных компаний.

Кроме того, на площадке будут работать шоу-рум, где производители смогут наладить профессиональное общение с коллегами и клиентами.

Впервые Wedding Days BFW проводились в августе 2016 года.

Организатор Wedding Days BFW: агентство PR и коммуникаций «Открытый подиум».

Официальный партнер мероприятия: компания Mary Kay®, которая поддерживает Belarus Fashion Week с осени 2016 года.

По вопросам участия можно обращаться по e-mail: admin@bfw.by

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.