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Подпольный швейный цех в Одессе нанес правообладателям ущерб в размере 1 млн гривен

24.07.2017  22:55

Более 900 единиц контрафактной продукции легкой промышленности изъяли на одесском нелегальном швейном производстве, сообщает пресс-служба управления защиты экономики по области.

Подпольный швейный цех был обнаружен сотрудниками полиции в Одессе на улице Новикова. На производстве изготавливали одежду с логотипами известных фирм: Nike, Adidas AG, International Marketing BV, Adidas, Puma , Burberry, Everlast, Gucci, Ferre, Versace, D&G, Boss, Prada, Levis, Diesel и др.

Из помещения изъято более 900 единиц продукции, а так же 26 единиц оборудования для пошива. Ущерб правообладателям предварительно оценивается в сумму около 1 млн гривен.

По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.229 УК Украины – «Незаконное использование знака для товаров и услуг». Организаторы нелегального производства устанавливаются. 

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