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Компания StenCom стала официальным партнером конкурса «Экзерсис»
31.07.2017 08:36
Официальным партнером 39-го Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» выступит российская компания StenCom, которая предоставит денежный грант для Гран-при конкурса, сертификаты на ткани StenCom для коллекций дизайнерам и пригласит их на стажировки.
От компании StenCom в Совет партнеров конкурса «Экзерсис» войдут Елена Сергеева, директор по маркетингу и Ольга Ульяшова, амбассадор бренда.
Компания StenCom примет участие в байерских показах на ярмарке «Текстильлегпром», где представит коллекцию из собственных тканей в коллаборации с молодыми дизайнерами.
Партнерами Гран-при конкурса «Экзерсис», также учреждающими денежные гранты также выступят ПАО «Рослегпром», ООО «РЛП-Ярмарка», компании «Грация», компания «Юнсен» и Научный центр «Ассоль».
Компания StenCom занимается поставкой тканей зарубежного производства, материалов кожгалантерейной продукции, обувных изделий, головных уборов и фурнитуры – более 5000 наименований.
39-ый Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» пройдет 29 августа в Москве на ВДНХ в рамках 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» (29 августа – 1 сентября 2017 года).
Информация по 39-му конкурсу «Экзерсис» в Instagram: #экзерсис2017.
Фотографии предоставлены организаторами конкурса.
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