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29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Компания StenCom стала официальным партнером конкурса «Экзерсис»

31.07.2017  08:36

Официальным партнером 39-го Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» выступит российская компания StenCom, которая предоставит денежный грант для Гран-при конкурса, сертификаты на ткани StenCom для коллекций дизайнерам и пригласит их на стажировки.

Елена Сергеева, директор по маркетингу компании StenCom. Фотография компании

От компании StenCom в Совет партнеров конкурса «Экзерсис» войдут Елена Сергеева, директор по маркетингу и Ольга Ульяшова, амбассадор бренда.

Ольга Ульяшова, амбассадор бренда.Фотография компании StenCom

Компания StenCom примет участие в байерских показах на ярмарке «Текстильлегпром», где представит коллекцию из собственных тканей в коллаборации с молодыми дизайнерами.

Партнерами Гран-при конкурса «Экзерсис», также учреждающими денежные гранты также выступят ПАО «Рослегпром», ООО «РЛП-Ярмарка», компании «Грация», компания «Юнсен» и Научный центр «Ассоль».

Компания StenCom занимается поставкой тканей зарубежного производства, материалов кожгалантерейной продукции, обувных изделий, головных уборов и фурнитуры – более 5000 наименований.

39-ый Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» пройдет 29 августа в Москве на ВДНХ в рамках 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» (29 августа – 1 сентября 2017 года).

Информация по 39-му конкурсу «Экзерсис» в Instagram: #экзерсис2017.

Фотографии предоставлены организаторами конкурса.

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