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«Альпари»: Покупателям серебра по-прежнему стоит соблюдать осторожность

01.08.2017  07:07

С 10 июля серебро вошло в среднесрочный восходящий канал, сначала под влиянием технических факторов, затем покупатели потянулись вслед за более уверенным в себе золотом заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Унция серебра стоит 16,53 доллара, максимум конца прошлой недели – 16,59 доллара. Это самые высокие значения ровно за месяц, с 29 июня.

В ближайшей перспективе у серебра - консолидация в широком коридоре 16,30-16,70 доллара, считает Анна Бодрова. Покупателям по-прежнему стоит соблюдать осторожность: даже трехнедельный растущий тренд смотрится не самым устойчивым образом.
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