01.08.2017 07:26

Нижегородская компания «Хохломская роспись» получила «Серебряный феникс» XII Российского фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра».

Как рассказала порталу «Столица Нижний» заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области, член Союза художников РФ, главный художник компании «Хохломская роспись» Елена Галкина, «при создании мы использовали как традиционные приемы хохломского письма, так и модные цветовые тенденции текущего сезона. Коллекция получилась интересная, современная, яркая и привлекающая внимание».

Как отметила главный художник, все представленные аксессуары лимитированной коллекции являются авторскими, над каждым изделием работал творческий коллектив, в который вошли лучшие мастера хохломской росписи. Оценивало коллекции экспертное жюри во главе с Вячеславом Зайцевым.

Фестиваль моды прошел 14—15 июля 2017 года в городе Плес в Ивановской области. Всего для фестиваля было подготовлено 40 дизайнерских коллекций. Темой фестиваля стал национальный стиль в современном костюме.

В коллекции «Сказка Золотой Хохломы» было представлено 14 комплектов одежды, в которые вошли изготовленные вручную женские платья и платки из натурального шелка, а также дамские сумочки из дерева и украшения.