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S&P намерено пересмотреть рейтинг «Детского мира» в сторону понижения

01.08.2017  07:34

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) поместило долгосрочные рейтинги «Детского мира» В+ в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения.

Как говорится в пресс-релизе агентства, это связано с разбирательством главного акционера группы АФК «Система» (владеет 52,10% «Детского мира») по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 млрд руб. В агентстве считают, что данные события могут оказать негативное влияние на ликвидность и долговую нагрузку «Детского мира».


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