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«Обувь России» выплатила доход по второму купону облигаций серии БО-07

01.08.2017  07:38

«Обувьрус», которая входит в группу компаний «Обувь России», осуществила выплату доходов по второму купону биржевых облигаций серии БО-07. Компания в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода.

Как говорится в сообщении ритейлера, общая сумма выплат составила 34 405 480 руб. (68 810,96 руб. на одну облигацию), что соответствует ставке купона 13,8% годовых.

Бонды серии БО-07 в объеме 1 млрд рублей «Обувь России» разместила 26 января 2017 года на Московской Бирже по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг — 500, номинальная стоимость — 2 млн рублей. Срок обращения займа составляет 5 лет, предусмотрена оферта через три года. Выплата купона производится каждый квартал.

Сейчас в обращении на Московской Бирже находятся три выпуска биржевых облигаций «Обуви России» БО-01, БО-06 и БО-07 на общую сумму 3,5 млрд руб.
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