01.08.2017 07:46

В Минпромторге состоялось межведомственное совещание по развитию льняного комплекса России с участием представителей предприятий легпрома. По признанию участников встречи, ситуация в льноводстве и льняном комплексе страны остаётся сложной.

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, в совещании приняли участие статс-секретарь министерства Виктор Евтухов и президент отраслевой организации Андрей Разбродин.

В числе главных проблем сектора – отсутствие системных решений по обеспечению сектора достаточным и доступным финансированием; по разработке и внедрению инновационных отечественных технологий возделывания и комплексной переработки льна-долгунца. Сохраняются также высокий износ основных фондов в этих секторах (минимум 70%), существуют серьезные проблемы с льносеменным фондом.

Глава совета директоров «ТДЛ Текстиль» Михаил Шмелев заявил, что «принять решение по крупным инвестициям в производство тканей и готовых изделий из льна, составляющее до 20% ежегодной выручки предприятия, не представляется возможным». Во-первых, внутреннее предложение российского льноволокна - всего лишь 3,4 тыс. тонн по прогнозам на 2017-й - не покрывает спроса даже упомянутого предприятия. Вдобавок, качество этого сырья остаётся, как правило, низким, что, естественно, увеличивает затраты на его переработку, да еще с учетом выбраковки части такого сырья.

При этом ивановская «Мануфактура Балина» внедряет технологию котонизации льноволокна ввиду невысокого его качества. И, вдобавок, вынуждена с 2018 года начать возделывание высокозатратных сортов долгунца, то есть с лучшими качественными параметрами. Так как спрос этой компании на льносырье сейчас составляет 120 т/месяц, а к 2019 году увеличится до 300 т/месяц.