03.08.2017 07:12

В ноябре 2017 года «Алроса» проведет онлайн-аукцион по продаже бриллиантов из первой коллекции собственной огранки «Династия». Коллекция была представлена во вторник.

Как говорится в сообщении алмазодобывающей компании, она состоит из пяти бриллиантов и создана из одного алмаза весом 179 карат, добытого в 2015 году кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Якутии.

Центральный элемент коллекции - камень весом 51,38 карата традиционной круглой формы, имеет характеристики D, VVS1, качество огранки Triple Exсellent. «Алроса» называет его самым чистым из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства.

Остальные бриллианты коллекции названы по именам династий, сыгравших важную роль в развитии русского ювелирного дела. Второй по массе круглый бриллиант в 16,67 карата получил имя «Шереметевы», бриллиант «Орловы» в 5,05 карата имеет овальную форму, «Воронцовы» - бриллиант в форме груши весом 1,73 карата, бриллиант «Юсуповы» имеет вес 1,39 карата.