28.04.2017 07:10

Более 63% покупателей интернет-магазинов никогда не получали свой заказ в указанный промежуток времени, при этом 27% респондентов никогда не возвращаются в интернет-магазин, если при доставке возникли какие-либо проблемы.

Такие выводы содержатся в исследовании федеральной почтоматной сети Pulse Express. Как заявил руководитель отдела развития компании Иван Корчагин в рамках выступления на 4-м международном ПЛАС-форуме Online & Offline Retail 2017, который прошел в Москве, более 90% опрошенных ответили, что курьерская доставка не удобна современному человеку.

Так, лишь 32% покупателей интернет-магазинов готовы получить заказ в рабочее время, находясь на рабочем месте, тогда как 68% вынуждены оформлять доставку на дом, что значительно затрудняет получение интернет-заказов, так как данный вид доставки заставляет покупателя быть «привязанным» к месту доставки на несколько часов или даже на целый день.

Как отметил Иван Корчагин, «один из важных моментов в онлайн-ритейле – это повторные продажи, которые возможны только при условии, что клиент полностью удовлетворен товаром и условиями доставки, предыдущих заказов». Так, по результатам исследования 27% респондентов никогда не возвращаются в интернет-магазин, если при доставке возникли какие-либо проблемы.

Более 85% опрошенных высказали мнение, что заказывали бы чаще, если бы интернет-магазины предлагали такой вид доставки, как доставка «до почтоматов», расположенных в шаговой доступности от их дома.