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10 августа состоится вебинар Андрея Бурматикова

06.08.2017  23:19

10 августа 2017 года в 12:00 часов пройдет вебинар Андрея Бурматикова, посвященный тенденциям в женской, мужской и детской моде сезона осень-зима 2018/19.

Лифлет предоставлен Андреем Бурматиковым

Во время трансляции спикер ответит на вопросы, которые можно задать предварительно по электронной почте fashion@legpromexpo.ru или в чате на странице во время трансляции.

Организатор вебинара - выставочная компания «РЛП-Ярмарка». 

Регистрация: http://www.legpromexpo.ru/events/index.php?content=videos

Андрей Бурматиков – ведущий эксперт индустрии моды, консультант по бизнес-процессам маркетинга, ассортиментной политики, визуального мерчендайзинга в сфере производства и ритейла товаров моды.

Вебинар проводится в преддверии 49-ой Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром», которая пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В Деловой программе ярмарки заявлены: мастер-классы Натальи Чиненовой по оптовым и розничным продажам; семинар по решению проблем швейного производства с использованием САПР «Грация»; мастер-класспо тенденциям в текстильном дизайнесезона осень-зима 2018/19 Solstudio Textile Design, XI конкурс на соискание премии «Мода России» и 39-ый Международный конкурс «Экзерсис» и др.

Лифлет предоставлен Андреем Бурматиковым.

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