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На сайте ModaNews началось голосование по выбору лучшего авторского образа коллекции конкурса «Экзерсис»
09.08.2017 22:03
В преддверии
Международного конкурса молодых дизайнеров «Экзерсис» проходит голосование за
лучшую коллекцию 39-го конкурса «Экзерсис» на сайте ModaNews.ru до 28 августа
На портале представлены авторские образы и презентации 29 коллекций участников конкурса «Экзерсис-2017» из 16 городов России.
По итогам голосования победителю будет вручен специальный приз – сертификат «Публикация развернутого интервью и годовая подписка на электронные версии журнала «Ателье» от проекта ModaNews.ru издательского дома «Конлига медиа», который традиционно входит в Совет партнеров конкурса «Экзерсис», оказывая информационную и профессиональную поддержку конкурсу и вручает специальные призы победителям.
Напомним, что 49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75. Финал 39-го Международного конкурса «Экзерсис» состоится 29 августа.
Информация в Instagram: #экзерсис2017.
Изображение предоставлено пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».
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