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Мастера Levi's® и Redken создадут фестивальные образы для посетителей Faces and Laces

10.08.2017  19:43

Стилисты профессионального американского бренда Redken помогут всем посетителям Levi's® Tailor Shop выглядеть ярко в фестивальный уикенд Faces & Laces 12 и 13 августа, сообщает компания.

Мастера будут плести косы, крутить пучки, добавлять цветные пряди и делать пляжные волны, как у девушки серфера. А портные Levi's® Tailor Shop персонализируют любимые вещи бренда за время укладки с помощью нашивок, клепок и вышивки.

Пространство открыто с 12.00 до 22.00, а стилисты Redken начинают преображение с 14.00 до 20.00. Вход свободный, 18+. Количество мест ограничено.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

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