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За семь месяцев 2017 года импорт текстильных изделий и обуви в РФ вырос на 15,9%

11.08.2017  07:06

Как сообщила Федеральная таможенная служба, за период с января по июль 2017 года импорт текстильных изделий и обуви в РФ вырос на 15,9% и составил 1 млрд 210,8 млн долларов.

В целом, говорится в публикации предварительных данных таможенной статистики, в январе-июле 2017 года импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 107 млрд 554,9 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 27,4%.

По сравнению с июлем прошлого года импорт из стран дальнего зарубежья в июле 2017 года вырос на 29,3%.
Как отмечает ведомство, в июле импорт текстильных изделий и обуви увеличился, в частности, за счет роста закупок обуви в 1,5 раза, текстильной одежды - на 21,1%, трикотажной одежды - на 1,4%. Импорт готовых текстильных изделий снизился на 9,9%, текстильных материалов - на 3,5%.

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