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Бренд Levi’s® представил осеннюю коллекцию Altered

11.08.2017  23:20

В линейке Altered сезона осень 2017 дизайнеры Levi`s воплотили свое переосмысление классического дизайна, сообщается в пресс-релизе компании.

«Мы хотели поиграть с идеей «модернизации», так как люди постоянно модифицируют вещи Levi's®, стремясь придать им собственный стиль. Altered для нас буквально означает изменение, а также альтернативу и непохожесть. Это альтернатива в социальном и физическом смысле», - говорит Джонатан Ченг, директор по дизайну Levi’s®.

Новые мужские модели Altered представляют собой вариации на тему классической куртки Trucker со множеством оттенков денима и разнообразным расположением лоскутов. Линейка курток будет создана из оригинальной винтажной ткани Levi’s®, перекроенной заново. Дизайнеры взяли за основу джинсы 501® и 511™, распороли их и сложили, оставив необработанные кромки.

Для женщин создали Altered 711, 721 и 501® Skinny. Все элементы дизайна несут определенный посыл и подчинены идее индивидуализации: вывернутые наизнанку швы, закрывающиеся маленькие кармашки, деконструкция. Оттенок денима варьируется от черного до индиго.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.

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