|
|
В Минсельхозе обсудили состояние и перспективы российского льноводства
14.08.2017 06:53
Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел рабочее совещание «О состоянии и перспективах производства льна в Российской Федерации».
Как говорится в сообщении министерства, участниками мероприятия стали представители Минпромторга, отраслевых союзов и ассоциаций, агрохолдингов, подведомственных Минсельхозу учреждений, а также сельхозтоваропроизводители и переработчики лубяных культур.
Как отметил Джамбулат Хатуов, на сегодняшний день продукция льняной промышленности является одной из самых востребованных в сфере источников волокнистого сырья. Использование льноволокна в последнее время вышло за рамки текстильной и легкой промышленности, вследствие чего ожидается увеличение спроса на льняное сырье. В этих условиях необходимо оказать существенную финансовую поддержку предприятиям по производству и переработке лубяных культур.
Отечественные сельхозтоваропроизводители заинтересованы в развитии текстильной промышленности, что, в свою очередь, отражается в увеличении спроса на сельскохозяйственное сырье, прежде всего льна.
По словам Джамбулата Хатуова, импульс к развитию подотрасли может дать создание перечня техники и оборудования, которые необходимы льнопромышленникам для продуктивной работы, но не производятся на текущий момент российскими предприятиями. Создание и использование такого перечня будет отчетливым сигналом для российской промышленности, что необходимо расширять номенклатуру выпускаемой продукции. Кроме того, первый замминистра заявил о необходимости развития и поддержки семеноводства и селекции льна. Хорошим стимулом для этого станет создание отдельной подпрограммы в рамках исполнения «Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы».
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте