14.08.2017 06:53

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел рабочее совещание «О состоянии и перспективах производства льна в Российской Федерации».

Как говорится в сообщении министерства, участниками мероприятия стали представители Минпромторга, отраслевых союзов и ассоциаций, агрохолдингов, подведомственных Минсельхозу учреждений, а также сельхозтоваропроизводители и переработчики лубяных культур.

Как отметил Джамбулат Хатуов, на сегодняшний день продукция льняной промышленности является одной из самых востребованных в сфере источников волокнистого сырья. Использование льноволокна в последнее время вышло за рамки текстильной и легкой промышленности, вследствие чего ожидается увеличение спроса на льняное сырье. В этих условиях необходимо оказать существенную финансовую поддержку предприятиям по производству и переработке лубяных культур.

Отечественные сельхозтоваропроизводители заинтересованы в развитии текстильной промышленности, что, в свою очередь, отражается в увеличении спроса на сельскохозяйственное сырье, прежде всего льна.

По словам Джамбулата Хатуова, импульс к развитию подотрасли может дать создание перечня техники и оборудования, которые необходимы льнопромышленникам для продуктивной работы, но не производятся на текущий момент российскими предприятиями. Создание и использование такого перечня будет отчетливым сигналом для российской промышленности, что необходимо расширять номенклатуру выпускаемой продукции. Кроме того, первый замминистра заявил о необходимости развития и поддержки семеноводства и селекции льна. Хорошим стимулом для этого станет создание отдельной подпрограммы в рамках исполнения «Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы».