Компания «Термопол» сообщает о завершении на аграрных полигонах «Экогринтек» в Брянской области многолетних испытаний и тестирование нетканых материалов Холлофайбер®, применяемых в качестве экологически нейтральной и безопасной гидропонической основы.

Материалы по составу и структуре близки утеплителям для одежды и наполнителям для мягкой мебели и матрацев.

Спустя почти десятилетие после первых экспериментов и многолетнего успешного тестирования технология успешно актуализируется для промышленного применения. Сегодня она внедрена в Арктике и на Южном полюсе. Тотальную трансляцию в отечественные тепличные хозяйства открыла компания «БР Лайтинг», г. Дятьково.

Информационный ресурс «Агропак» со ссылкой на производителя отмечет, что при поливе либо добавке рабочего раствора минеральных солей в гидропонику Холлофайбер® не вступает в химреакцию, оставаясь нейтральной основой для функционального развития здоровой корневой системы.

Гидропоника Холлофайбер® имеет волокнистую структуру, которая также содействует дыханию корней, пропускает воздух, «дышит», не препятствует аэроциркуляции, не загнивает, не разрушается от действия света и воды, не удерживает запахи, не разбухает в воде. Особенностью Холлофайбер® является негигроскопичность полиэфирного волокна. Это качество позволяет свести к минимуму парообразование с поверхности гидропонической основы.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

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