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«Трёхгорная мануфактура» впервые стала участником выставки Heimtextil Russia 2017
02.10.2017 22:15
Этой осенью компания «Трёхгорная мануфактура» приняла участие в Международной выставке домашнего текстиля и тканей для оформления интерьера Heimtextil Russia 2017, сообщает компания.
Международная выставка домашнего текстиля и тканей для оформления интерьера Heimtextil Russia прошла в Москве с 20 по 22 сентября в МВЦ «Крокус Экспо». Ведущие текстильные компании со всего мира собрались на ней, чтобы представить лучшие коллекции тканей и настенных покрытий, узнать о последних тенденциях в области дизайна интерьера, обменяться опытом и найти новых деловых партнеров.
«Трёхгорная мануфактура» подчеркнула в оформлении своего стенда богатую историю бренда и представила раритетные коллекции тканей, являющиеся репликами старинных образцов.
«Трехгорная мануфактура» — текстильное предприятие, крупнейшее на российском рынке, ведет свою историю с 1799 года. Занимается производством тканей хлопчатобумажных и льняных, для интерьера, постельного белья, одежды и спецодежды, сувенирных тканей и купонов, а также готовых швейных изделий, таких как скатерти, салфетки, шторы, одежда, сувенирная продукция. Отдельной линией выделяется производство церковных тканей, облачений и продукции для русского православного дома.
Иллюстрация с сайта компании.
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