02.10.2017 22:15

Этой осенью компания «Трёхгорная мануфактура» приняла участие в Международной выставке домашнего текстиля и тканей для оформления интерьера Heimtextil Russia 2017, сообщает компания.



Международная выставка домашнего текстиля и тканей для оформления интерьера Heimtextil Russia прошла в Москве с 20 по 22 сентября в МВЦ «Крокус Экспо». Ведущие текстильные компании со всего мира собрались на ней, чтобы представить лучшие коллекции тканей и настенных покрытий, узнать о последних тенденциях в области дизайна интерьера, обменяться опытом и найти новых деловых партнеров.



«Трёхгорная мануфактура» подчеркнула в оформлении своего стенда богатую историю бренда и представила раритетные коллекции тканей, являющиеся репликами старинных образцов.