Рейтинг-конкурс комплексно оценил работу российских компаний, учитывая и качество товаров, и управление процессами их производства и продажи. Оценка предприятий проводилась на основании анализа анкетных данных и подтверждающих документов, предоставленных самой компанией и проверенных Департаментом Минпромторга. Награждение победителей прошло в рамках Конгресса индустрии детский товаров.Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.