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«Юничел» было присвоено второе место в рейтинге детских товаров

02.10.2017  22:41

Обувная фирма «Юничел» получила второе место в рейтинге ТОП-30 конкурса «Сделано для детства», сообщает компания

Рейтинг-конкурс комплексно оценил работу российских компаний, учитывая и качество товаров, и управление процессами их производства и продажи. Оценка предприятий проводилась на основании анализа анкетных данных и подтверждающих документов, предоставленных самой компанией и проверенных Департаментом Минпромторга. Награждение победителей прошло в рамках Конгресса индустрии детский товаров.




Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.

Фотография с сайта компании.
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