02.10.2017 22:46

Промышленно-торговое объединение «Полесье» планирует начать производство фантазийной пряжи в 2018 году, сообщает компания.



Из областного инновационного фонда будет выделено около 700 тысяч белорусских рублей, которые пойдут на закупку комплекса оборудования, включающего многофункциональную крутильную машину для производства фантазийной пряжи, а также запарочную, мотальную и клубко-мотальную машины.





В настоящее время практически вся фантазийная пряжа в Белоруссии закупается в Турции, поэтому данная продукция будет инновационной для рынка страны. Новинку планируется реализовывать не только на внутреннем рынке, но и отправлять на экспорт в Россию. Новые мощности позволят производить порядка 50 тонн фантазийной пряжи в год. Треть от этого объема компания планирует пустить на производство готовых трикотажных изделий. Первая партия нового продукта ожидается во втором квартале 2018 года.



Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.

