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Нордтекс представила свою продукцию в совместном проекте с компанией Disney

02.10.2017  22:54

На выставке «Мир детства-2017» компания Нордтекс представила свою новую продукцию в совместном проекте с компанией Disney, сообщает пресс-служба Нордтекс.

На этой неделе с 26 по 29 сентября на выставке товаров для детей «Мир детства-2017» в Экспоцентре компания Нордтекс презентовала новые дизайны детского текстиля с героями мультфильмов Disney. Постельное белье Love Me с веселыми мышатами номинировано на звание «Продукт года» среди продукции компании Disney.



Корпорация «Нордтекс» производит ткани, спецодежду и домашний текстиль.

В нее входят следующие подразделения:
  • Родниковский ХБК, производит хлопковые и смесовые ткани для спецодежды и ткани со специальными свойствами; 
  • Самойловский ХБК, специализируется на хлопковых тканях для постельного белья и медицинской марле; 
  • Фабрика «Шаговец», занимается суровыми тканями и пряжей;
  • Автоматическая швейная фабрика «Прогресс», осуществляет пошив постельного белья; 
  • Швейное объединение, производит пошив рабочей одежды и домашнего текстиля. 
Фотографии с сайта компании.

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