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Нордтекс представила свою продукцию в совместном проекте с компанией Disney
02.10.2017 22:54
На выставке «Мир детства-2017» компания Нордтекс представила свою новую продукцию в совместном проекте с компанией Disney, сообщает пресс-служба Нордтекс.
На этой неделе с 26 по 29 сентября на выставке товаров для детей «Мир детства-2017» в Экспоцентре компания Нордтекс презентовала новые дизайны детского текстиля с героями мультфильмов Disney. Постельное белье Love Me с веселыми мышатами номинировано на звание «Продукт года» среди продукции компании Disney.
Корпорация «Нордтекс» производит ткани, спецодежду и домашний текстиль.
В нее входят следующие подразделения:
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