Родниковский ХБК, производит хлопковые и смесовые ткани для спецодежды и ткани со специальными свойствами;

Самойловский ХБК, специализируется на хлопковых тканях для постельного белья и медицинской марле;

Фабрика «Шаговец», занимается суровыми тканями и пряжей;

Автоматическая швейная фабрика «Прогресс», осуществляет пошив постельного белья;

Швейное объединение, производит пошив рабочей одежды и домашнего текстиля.

На этой неделе с 26 по 29 сентября на выставке товаров для детей «Мир детства-2017» в Экспоцентре компания Нордтекс презентовала новые дизайны детского текстиля с героями мультфильмов Disney. Постельное белье Love Me с веселыми мышатами номинировано на звание «Продукт года» среди продукции компании Disney.Корпорация «Нордтекс» производит ткани, спецодежду и домашний текстиль.В нее входят следующие подразделения: