Международную выставку «Кожа, обувь, одежда и аксессуары» прошла с 19 по 21 сентября в г. Ташкенте. Она объединяет производителей и дистрибьюторов кожевенной, обувной и кожгалантерейной продукции различных ценовых категорий из более чем 20 стран Европы, Азии и СНГ и в этом году проводилась в новом B2B формате. Данное мероприятие, ориентированное на производителей и дистрибьюторов кожевенной, обувной и кожгалантерейной продукции, а также представителей торговых компаний Центральной Азии,Европы и стран СНГ является уникальным в своей отрасли на территории Узбекистана.Ассоциация «Узбекчармпойабзали» создана указом президента Республики Узбекистан № 2552 от 23 февраля 2000 года. Основными задачами ассоциации являются: координация деятельности отрасли по заготовке и переработке кожевенного сырья, производство конкурентоспособной кожевенной продукции, обуви и кожгалантерейных изделий, а также, проведение единой технической и инвестиционной политики.