Официальное открытие первого в Абакане магазина «Ионесси» состоялось в пятницу 29 сентября. Новый магазин расположен в ТЦ «Серебряный шар» по адресу ул. Тараса Шевченко, 59, и в нем представлен полный ассортимент обуви, выпускаемой компанией.Компания «Ионесси» основана в 1923 году. Предприятие оснащено современным итальянским и немецким оборудованием и занимается производством обуви.