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В Абакане открылся первый магазин «Ионесси»
03.10.2017 17:54
В Абакане состоялось открытие первого фирменного магазина обуви «Ионесси», сообщает компания.
Официальное открытие первого в Абакане магазина «Ионесси» состоялось в пятницу 29 сентября. Новый магазин расположен в ТЦ «Серебряный шар» по адресу ул. Тараса Шевченко, 59, и в нем представлен полный ассортимент обуви, выпускаемой компанией.
Компания «Ионесси» основана в 1923 году. Предприятие оснащено современным итальянским и немецким оборудованием и занимается производством обуви.
Фотография с сайта компании.
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