03.10.2017 18:04

Интернет-магазин «Деленка» подключил склад «Первые шаги» из Челябинска к онлайн-оплате заказов через «Сбербанк», сообщает пресс-служба компании.



Партнер «Деленки» из Челябинска - склад «Первые шаги» - был подключен к онлайн-оплате заказов через систему ПАО «Сбербанк» в пятницу, 29 сентября. Теперь любой покупатель, сделавший заказ с данного склада, может оплатить товар прямо на сайте.



Напомним, что склад «Первые шаги» подключился к «Деленке» во второй половине 2016 года. Новоиспеченный партнер сразу предложил покупателям мелкооптового интернет-магазина доставку заказов наиболее востребованными транспортными компаниями - «ПЭК», Vozovoz, и два актуальных способа оплаты - на расчетный счет или банковскую карту магазина. В ассортименте склада представлена детская обувь самых востребованных российских торговых марок - «Котофей», «Зебра», «Лель», «Топ-топ», «Фома», «Какаду» и пр.



«Деленка» — это интернет-сеть мультибрендовых мелкооптовых складов детской обуви. Запущена в 2015 году компанией «Мила» — обувь оптом».