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Рязанский кожевенный завод проводит экскурсии на производство

03.10.2017  18:45

На рязанском кожевенном заводе была запущена программа «Промышленный туризм», и в ее рамках проведена первая экскурсия, сообщает компания.

На рязанском кожевенном заводе прошла первая экскурсия во вторник, 26 сентября. Первыми туристами стали представители администрации города Рязани и руководители турфирм.
Такие экскурсии планируется проводить несколько раз в месяц, состоять они будут из посещения цехов, демонстрации всех этапов обработки кожи и интерактивной части, где посетители смогут попробовать себя в кожевенном деле. Уже разработаны несколько вариантов экскурсионных программ разной длительности. Также завод проводит профориентационные экскурсии для старшеклассников и студентов и планирует открыть музей при производстве.



ГК «Русская кожа» — крупнейший в России производитель натуральной кожи, входит в холдинг «Инвест». Имеет заводы в Испании и Китае, строит еще один на Алтае. Около половины продукции идет на экспорт.

Фотографии с сайта компании.

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