



На рязанском кожевенном заводе прошла первая экскурсия во вторник, 26 сентября. Первыми туристами стали представители администрации города Рязани и руководители турфирм.Такие экскурсии планируется проводить несколько раз в месяц, состоять они будут из посещения цехов, демонстрации всех этапов обработки кожи и интерактивной части, где посетители смогут попробовать себя в кожевенном деле. Уже разработаны несколько вариантов экскурсионных программ разной длительности. Также завод проводит профориентационные экскурсии для старшеклассников и студентов и планирует открыть музей при производстве.ГК «Русская кожа» — крупнейший в России производитель натуральной кожи, входит в холдинг «Инвест». Имеет заводы в Испании и Китае, строит еще один на Алтае. Около половины продукции идет на экспорт.