03.10.2017 20:28

Интернет-магазин «Сороконожка» с октября расширил ассортимент на почти 1100 моделей, сообщает пресс-служба компании.



В интернет-магазине «Сороконожка» с октября был расширен ассортимент за счет подключения склада «Параллель». Почти 1100 моделей с этого склада стали доступны с витрины «Сороконожки». Склад «Параллель» работает с системой онлайн оплат ПАО «Сбербанк», поэтому все свои покупки клиенты могут оплачивать прямо на сайте. А доставку из этого склада осуществляют такие транспортные компании как СДЭК, Boxberry, Кит и SPSR.



«Сороконожка» - это интернет-сеть мультибрендовых магазинов детской обуви. Сотрудничает с ритейлерами детской обуви Уральского федерального округа и России. На данный момент партнерами «Сороконожки» являются 6 независимых розничных складов детской обуви. Их суммарный ассортимент составляет порядка 2,5 тысяч моделей детской обуви.