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В Даугавпилсе пройдёт IV Международный симпозиум текстильного искусства

03.10.2017  20:32

В Латвии в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко уже в четвертый раз пройдет международный симпозиум текстильного искусства, сообщает самоуправление Даугавпилса.

В Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко сегодня состоялось открытие IV Международного симпозиума текстильного искусства и презентации художниц, где каждая рассказала о себе и своей творческой деятельности. В этом году в конференции приняли участие 9 профессиональных художниц по текстилю из 9 стран мира: Ellie Niblock (Ирландия), Kasia Tons (Aвстралия), Karina Korotkova (Латвия), Koenig Lucy (Германия), Anouk Desloges (Франция/Kaнада), Julia Strikovska (Украина), Wonju Kim (Южная Корея), Diane Lavoie (США), Sophie Lawniczak (Германия).


Текстильное искусство – это вид искусства, который включает в себя творчество как в классическом стиле, так и допускает эксперименты и поиски авторской техники. Поэтому симпозиум текстильного искусства это один из самых творческих форумов, организуемых Центром Ротко. Целью мероприятия является создание уникальных работ современного текстильного искусства и развитие международной коммуникации в отрасли текстильного искусства. Проходить симпозиум будет на территории Даугавпилсской крепости, которая является культурно-историческим памятником. Завершится он в пятницу, 13 октября, в 16.00 открытием выставки работ участниц.

Фотография с сайта Арт-центра.

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