04.10.2017 22:28

Шведская компания Ikea отказалась от продукции Туркменбашинского текстильного комплекса, сообщают «Альтернативные новости Туркменистана».



Компания Ikea наложила запрет на туркменский хлопок в своей продукции по причине массового использования принудительного и подневольного труда при его сборе. Поставщиком Ikea в Туркмении был Туркменбашинский текстильный комплекс, который производил для компании постельные принадлежности Malou и Nyponros. Эти изделия продавались во многих магазинах Ikea по всей Европе. При этом компания пыталась изменить устоявшуюся ситуацию в этой сфере, реализуя в Туркмении проект по стимулированию позитивных изменений в хлопковой промышленности в период с 2015 по 2017 годы. Но положительных изменений это не повлекло.



Ранее туркменские и международные правозащитники неоднократно жаловались в Международную организацию труда на то, что власти Туркмении ежегодно принудительно отправляют учителей, врачей и других работников бюджетной сферы на уборку хлопка. Также периодически появляется информация о том, что в уборке хлопка участвуют несовершеннолетние. В связи с этим следует отметить, что ранее ряд известных мировых компаний, в том числе H&M, Zara, Lee, Wrangler и Mango, заявили о намерении прекратить сотрудничество с текстильным комбинатом Turkmenbashy Jins Kompleksi из-за протестов правозащитников, обвинивших власти Туркмении в принудительной отправке не только взрослых жителей этой среднеазиатской страны, но и подростков на уборку хлопка.



В шведской компании подчеркнули, что не исключают возможности возобновления сотрудничества с Туркменией, если ситуация с принудительным трудом в этой стране улучшится.