04.10.2017 22:33

Российский бренд детской одежды Choupette планирует запустить свой первый монобрендовый магазин в Лондоне, сообщает компания.



Российская марка детской одежды Choupette, работающая в сегменте средний плюс, в скором времени выйдет на новые европейские рынки. Весной 2018 года планируется запуск первого монобрендового магазина в Лондоне. Сейчас компания выбирает конкретное месторасположение магазина и ведет переговоры с местными площадками.

В следующем году бренд выйдет также на рынки Германии и Испании. А после запуска сети монобрендовых магазинов в Европе Choupette планирует выйти на международную оптовую b2b платформу.



Российский производитель детской одежды Choupette, работающий в сегменте средний плюс, три года назад вышел на рынок США, а затем в Швейцарию. Всего сеть насчитывает 80 магазинов.

