Новости
НачалоНовостиРоссийская марка Choupette планирует открыть первый монобрендовый магазин в Лондоне
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Российская марка Choupette планирует открыть первый монобрендовый магазин в Лондоне

04.10.2017  22:33

Российский бренд детской одежды Choupette планирует запустить свой первый монобрендовый магазин в Лондоне, сообщает компания.

Российская марка детской одежды Choupette, работающая в сегменте средний плюс, в скором времени выйдет на новые европейские рынки. Весной 2018 года планируется запуск первого монобрендового магазина в Лондоне. Сейчас компания выбирает конкретное месторасположение магазина и ведет переговоры с местными площадками.
В следующем году бренд выйдет также на рынки Германии и Испании. А после запуска сети монобрендовых магазинов в Европе Choupette планирует выйти на международную оптовую b2b платформу.

Российский производитель детской одежды Choupette, работающий в сегменте средний плюс, три года назад вышел на рынок США, а затем в Швейцарию. Всего сеть насчитывает 80 магазинов.
Просмотров: 170
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1403 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте