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Фабрика «8 марта» представила каталог трикотажных полотен
04.10.2017 22:41
Белорусская компания «8 марта» опубликовала каталог набивок из трикотажа, сообщает пресс-служба производителя.
Компания «8 марта», специализирующаяся на производстве трикотажных и чулочно-носочных изделий, представила каталог менее известной продукции из своего ассортимента. Предприятие впервые опубликовало подборку трикотажных набивок, ознакомиться с которой можно на сайте фабрики.
Набивная ткань – это полотно из любого материала, на поверхность которого нанесен рисунок.
Фабрика «8 марта» ведет свою историю с 1926 года. Компания расположена в Гомеле. Ежегодно предприятие разрабатывает и выпускает 400 моделей трикотажных изделий и 70 моделей чулочно-носочной группы.
Фотографии из нового каталога тканей компании.
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