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Партнеров «Деленки» атакуют мошенники

04.10.2017  22:48

Партнеров интернет-магазина «Деленка» атаковали мошенники, сообщает пресс-служба компании.

Партнеры «Деленки» во вторник 3 октября сообщили администрации интернет-магазина о столкновении с мошенниками. Первыми подверглись атаке склады «Первые шаги» (Челябинск) и «Фабрикантъ» (Магнитогорск).

Злоумышленники делают заказ, а затем просят возврат денег под предлогом сложных жизненных обстоятельств в расчете на то, что в потоке заказов предприниматель не обратит внимание на отсутствие оплаты со стороны лже-покупателя и перечислит ему на счет сумму денег, якобы возврат.

«Деленка» — это интернет-сеть мультибрендовых мелкооптовых складов детской обуви. Запущена в 2015 году компанией «Мила» — обувь оптом».
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