04.10.2017 23:35

В Тбилиси состоялось открытие торгового центра Tbilisi Sea Plaza, в здании которого заработал магазин «Туркменистан», сообщает сайт туркменского внешнеполитического ведомства.



В Тбилиси 30 сентября состоялась церемония открытия международного торгового центра Tbilisi Sea Plaza. Благодаря активному содействию Посольства Туркмении в Грузии в нем был открыт новый магазин «Туркменистан». В праздничной церемонии принял участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, так же присутствовали представители министерств и ведомств Грузии, главы дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в стране, а также представители бизнес-кругов и СМИ.



В магазине представлен широкий ассортимент текстильной продукции, ковров и ковровых изделий, сувениры.