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В Тбилиси открылся магазин «Туркменистан»

04.10.2017  23:35

В Тбилиси состоялось открытие торгового центра Tbilisi Sea Plaza, в здании которого заработал магазин «Туркменистан», сообщает сайт туркменского внешнеполитического ведомства.

В Тбилиси 30 сентября состоялась церемония открытия международного торгового центра Tbilisi Sea Plaza. Благодаря активному содействию Посольства Туркмении в Грузии в нем был открыт новый магазин «Туркменистан». В праздничной церемонии принял участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, так же присутствовали представители министерств и ведомств Грузии, главы дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в стране, а также представители бизнес-кругов и СМИ.

В магазине представлен широкий ассортимент текстильной продукции, ковров и ковровых изделий, сувениры.
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