05.10.2017 16:24

В Камышине установили мемориальную доску в честь выдающей ткачихи Веры Смирновой, сообщает пресс-служба администрации Камышина.



В Камышине состоялась торжественная церемония открытия новой мемориальной доски в честь Героя Социалистического Труда, ткачихи Камышинского хлопчатобумажного комбината Веры Смирновой.



Вера Смирнова переехала в Камышин в 1955 году из Шуи, где она также работала на текстильной фабрике. К тому времени Вера Ивановна уже завоевала звание лучшей ткачихи Ивановской области. Она приступила к работе в Камышинском ХБК на новейшем оборудовании и сразу же взяла на обслуживание 16 станков.

Благодаря своей работе Вера Смирнова выполнила задание семилетки (1959-1965 годы) досрочно и дополнительно выработала 80 тысяч метров ткани. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении производственных заданий ткачихе было присвоено звание Героя Социалистического Труда.



Вера Ивановна Смирнова проработала на Камышинском ХБК до самого выхода на пенсию.



Мемориальную доску установили на фасаде дома № 11 по ул. Ленина, в котором Вера Ивановна жила с 1963 по 2016 годы. Произошло это в день ее 90-летия.