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«Модерам» - номинант национальной премии «Приоритет-2017»

05.10.2017  16:26

Компания «Модерам» стала одним из номинантов национальной премии «Приоритет-2017», сообщает пресс-служба компании.

Продукт компании «ПТК «Модерам» «Специальная защитная облегченная обувь с текстильным верхом» прошел квалификационный отбор в число номинантов «Приоритет-Легпром» Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2017», которая состоится в начале ноября 2017 года.

Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» является единственной на сегодняшний день авторитетной наградой различным предприятиям страны, достигшим успехов в области импортозамещения.

«Модерам» — производственная компания, разрабатывающая, выпускающая и реализующая защитную обувь, спецодежду и другие СИЗ. Основана в 1993 году. К настоящему моменту объем специальной обуви, производимой организацией, составляет более полутора миллионов пар в год.
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