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Tamaris запустит новые обувные магазины в России

05.10.2017  17:07

Немецкий обувной бренд Tamaris планирует открыть новые магазины в России, сообщает компания.

Немецкий обувной бренд Tamaris планирует расширять своё присутствие в России и открыть по франшизе новые обувные магазины в стране. Для Tamaris Россия является вторым рынком сбыта после Германии. Главным направление развития компании - это расширение франчайзинга и открытие фирменных магазинов Tamaris. Сегодня такие магазины уже открыты в Москве, Екатеринбурге, Твери, Бийске, Самаре и других городах.

Tamaris — это бренд компании Wortmann, являющейся владелицей марок s. Oliver, Caprice, Marco Tozzi, Jana. Свое начало Tamaris ведет с 1969 года, когда был открыт первый магазин, продававший обувь для женщин. Сегодня бренд Tamaris представлен тремя линиями: классической Tamaris classic, модной Tamaris trend и спортивной Tamaris active.
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