



В рамках программы празднования двадцатилетнего юбилея музея Гуггенхейма, находящегося в Бильбао, Испания, 6 октября будет открыта выставка текстильного искусства «Анни Альберс: прикосновение к образу» – подробный экскурс в творчество Анни на протяжении семи десятилетий.Анни Альберс родилась 12 июня 1899 года в Берлине, в еврейской семье. Она училась у Георга Мюхе и Йоханса Иттена в школе Баухаус. На втором курсе ее не допустили до занятий по стекольному делу, поскольку она была женщиной, и вместо этого Анни была вынуждена записаться на класс по ткачеству. В результате Анни Альберс вошла в историю искусства как пионер текстильного дизайна и еще во время учебы изобрела ряд новых материалов для массового производства.После прихода к власти нацистов Анни и ее муж приняли предложение переехать в США в экспериментальный колледж Black Mountain в Северной Каролине и преподавали там с 1933 до 1949 года. В течение этого времени Альберс получила признание как самая известная художница по ткани. Кульминацией ее успеха стала новаторская выставка в Музее современного искусства, первая текстильная выставка в своем роде. Анни Альберс написала и опубликовала две книги – «О дизайне» и «О ткачестве», которые сегодня входят в обязательный список для профессионального чтения.В 1980 году Американский совет по ремеслам наградил ее золотой медалью за «безупречное мастерство». Художница занималась созданием гравюр и читала лекции вплоть до своей смерти 9 мая 1994 года в Коннектикуте.Выставка продлится до 14 января 2018 года, и на ней будут показаны многочисленные дизайны тканей, созданные Анни Альберс с 1925 по 1970 годы.