05.10.2017 18:09

Смоленская чулочно-трикотажная фабрика представила осеннюю коллекцию под брендом «Наше», сообщает компания.



На выставке «CJF – Детская мода-2017. Осень» состоялся показ коллекции бренда «Наше» - преемника Смоленской чулочно-трикотажной фабрики. Новый бренд представили на подиуме дети Заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.





Фабрика продемонстрировала полный набор одежды - свитшоты, юбки, футболки, поло, брюки, платья, лосины, спортивные костюмы, а также family look - комплекты в едином стиле и цвете для всей семьи.



Прежде чем запустить новый бренд Смоленская чулочно-трикотажная фабрика проделала большую работу по модернизации производства. За два года в новое направление развития промышленности было вложено 150 миллионов рублей и приобретен текстильный принтер, позволяющий осуществить любые задумки дизайнеров. На выставке «CJF – Детская мода-2017. Осень» состоялся показ коллекции бренда «Наше» - преемника Смоленской чулочно-трикотажной фабрики. Новый бренд представили на подиуме дети Заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.Фабрика продемонстрировала полный набор одежды - свитшоты, юбки, футболки, поло, брюки, платья, лосины, спортивные костюмы, а также family look - комплекты в едином стиле и цвете для всей семьи.Прежде чем запустить новый бренд Смоленская чулочно-трикотажная фабрика проделала большую работу по модернизации производства. За два года в новое направление развития промышленности было вложено 150 миллионов рублей и приобретен текстильный принтер, позволяющий осуществить любые задумки дизайнеров.





К работе над коллекциями бренда «Наше» привлекли молодых российских дизайнеров.



Продукцию под новой маркой будут продавать в собственной торговой сети, принадлежащей фабрике – магазинах «Капризуля». К 2017 году в Москве и Московской области открыто 5 магазинов, к концу 2018 года компания планирует довести их число до 10, а затем начать движение в регионы.



Фотографии представлены пресс-службой бренда «Наше».



