Новости
НачалоНовостиСмоленская чулочно-трикотажная фабрика запустила новый бренд «Наше»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Смоленская чулочно-трикотажная фабрика запустила новый бренд «Наше»

05.10.2017  18:09

Смоленская чулочно-трикотажная фабрика представила осеннюю коллекцию под брендом «Наше», сообщает компания.

На выставке «CJF – Детская мода-2017. Осень» состоялся показ коллекции бренда «Наше» - преемника Смоленской чулочно-трикотажной фабрики. Новый бренд представили на подиуме дети Заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.


Фабрика продемонстрировала полный набор одежды - свитшоты, юбки, футболки, поло, брюки, платья, лосины, спортивные костюмы, а также family look - комплекты в едином стиле и цвете для всей семьи.

Прежде чем запустить новый бренд Смоленская чулочно-трикотажная фабрика проделала большую работу по модернизации производства. За два года в новое направление развития промышленности было вложено 150 миллионов рублей и приобретен текстильный принтер, позволяющий осуществить любые задумки дизайнеров.

К работе над коллекциями бренда «Наше» привлекли молодых российских дизайнеров.

Продукцию под новой маркой будут продавать в собственной торговой сети, принадлежащей фабрике – магазинах «Капризуля». К 2017 году в Москве и Московской области открыто 5 магазинов, к концу 2018 года компания планирует довести их число до 10, а затем начать движение в регионы.

Фотографии представлены пресс-службой бренда «Наше».

Просмотров: 230
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1403 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте