В выставочном центре «Корме» в Шымкенте вчера (такого-то октября) была открыта выставка-ярмарка ковров под названием «Yлы дала кілемдері».Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев лично присутствовал на церемонии открытия и выступил с приветственным словом, в котором высоко отметил заслуги организатора выставки - ковровой фабрики «Бал Текстиль».«Самый крупный ковровый завод вносит большой вклад в развитие текстильной промышленности страны. Фабрика предлагает более 2000 видов ковровых изделий. Партнером проекта является турецкая компания Kartal Hali, одна из крупнейших производителей ковров в мире, обладающая более чем 20-летним опытом работы на мировом рынке», - сказал аким.Фабрика «Бал Текстиль» является крупнейшим производителем ковров в Казахстане и уже во второй раз проводит тематическую ярмарку. На выставке можно увидеть более 1000 ковров и ковровых изделий и купить любые из них.«Бал текстиль» профессионально занимается производством ковров и ковровых изделии в ЮКО, в специальной экономической зоне «Онтустик». Предприятие начало работу в октябре 2013 года. «Бал Текстиль» в год производит более пяти млн кв. метров продукции, на фабрике работают более 200 человек, количество созданных дизайнов более 500 видов, общая площадь производства — шесть гектаров.