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Индустриально-педагогический колледж в Якутии будет сотрудничать с ателье

06.10.2017  17:04

Якутский индустриально-педагогический колледж заключил договор о сотрудничестве с местным ателье «Кэрэ», сообщает пресс-служба колледжа.

Якутский индустриально-педагогический колледж заключил договор о сотрудничестве с местным ателье «Кэрэ», теперь в нем будут проходить практические занятия для специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» и профессии «Портной». Колледж уже имеет успешный опыт подобного сотрудничества благодаря аналогичному договору с «Якутмедтранс», где проходят практику студенты по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Директор колледжа, Туйаара Замятина, рассчитывает, что сотрудничество с ателье даст новый импульс развитию дуальной системы образования в ее заведении.

По новому стандарту профессионального образования практика должна занимать 70 процентов учебной программы, поэтому студенты будут учиться на реальном производстве и смогут закончить колледж готовыми работниками.

Якутский индустриально-педагогический колледж основан в 1934 году и уже несколько десятилетий готовит швей и портных.
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