Выставка росписи по ткани художника Валерия Плаксина открылась в среду, 4 октября, в Музее истории города Могилева. Художник представил на ней порядка ста работ, выполненных росписью по ткани в технике сублимации.Экспозиция разделена на пять смысловых частей. В первой представлена графика в стиле Суми-Э, японской техники рисования минеральными красками и тушью. Во второй в японском стиле Укие-Э, что означает в переводе с японского «образы изменчивого мира». Третья часть посвящена авангарду, четвёртая растительным мотивам, а пятая христианству.Валерий Плаксин является члена Союза дизайнеров Беларуси. С 1978 года он работает начальником художественной мастерской «Моготекс», куда его пригласило руководство предприятия. 30 лет Валерий Плаксин придумывал дизайн и структуры тканей, известных на весь СССР и в то же время создавал картины свои картины. Его персональная выставка организованна при поддержке «Моготекс», и продлится до 15 октября.