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Гродненский детский хоспис планирует создать коллекцию одежды для людей с инвалидностью
06.10.2017 17:34
Гродненский детский хоспис совместно с ГрГУ имени Янки Купалы планирует создать коллекцию одежды для людей с ограниченным возможностями, сообщает издание «Вечерний Гродно».
Гродненский детский хоспис планирует совместный проект с ГрГУ имения Янки Купалы по пошиву коллекции удобной и практичной одежды для людей с ограниченными возможностями. Сейчас в Гродно приглашают к участию в проекте взрослых людей с тяжелой инвалидностью. Участникам проекта бесплатно сошьют специальную одежду, в которой им будет удобно в повседневной жизни.
«Человеку на инвалидной коляске сходить в туалет, снять штаны - это целое испытание. С похожими трудностями сталкиваются люди, которые ухаживают за лежачими больными, пожилыми. Мы девять лет занимаемся людьми с инвалидностью и только сейчас сделали это открытие, насколько важна одежда. Это тоже про качество жизни,» - говорит директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко.
Проект планируют завершить через год и продемонстрировать первую коллекцию в марте 2018 года на Belarus Fashion Week в Миске.
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