В Сколково продемонстрировали инновационное применение Холлофайбер® в строительных конструкциях

Презентация состоялась в рамках Дня отрытых дверей Центра трансфера технологий в капитальном строительстве объектов использования атомной энергии Госкорпорации «Росатом» - «Новые технологии в капитальном строительстве – применяй уже сегодня!», сообщает пресс-служба компании «Термопол».

В секции инноваций «Проблемы и практика применения новых композитных материалов, изделий, конструкций в промышленном строительстве» генеральный директор АО «Институт Материаловедения и Эффективных Технологий» ИМЭТ академик РАЕН Марсель Бикбау поднял вопрос о новых материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании и технологиях для скоростного сборного строительства инженерных сооружений. В качестве примера готового и сверхэффективного решения для «Росатома», частного и промышленного строительства был приведен опыт внедрений отечественной компаний «РБ хаус», которая открыла и успешно внедряет на частных объектах всесезонный способ безрастворной кладки керамзитобетонных блоков «Инноблок» на нетканые материалы Холлофайбер® (пр-во завод «Термопол»).

«Раствор, вода, цемент, клеевые составы при таком способе не требуются. Возводить сооружения можно в любое время года», - сообщает разработчик.

Опыт применения Холлофайбер® в технологии «РБ хаус» вошел в серию наилучших доступных технологий, включенных в «Реестр инновационных решений, технологий, продукции, изделий, материалов, высокотехнологичных услуг в сфере капитального строительства» (База наилучших доступных технологий - НДТ) Госкорпорации «Росатом». Такие внедрения обеспечивают существенное снижение стоимости и сроков строительства.

Мероприятие было организовано Госкорпорацией «Росатом» совместно с Фондом «Сколково» и АНО «Агентство по технологическому развитию». В рамках обсуждения инноваций состоялась презентация совместного проекта ОЦКС Росатома, АТР и Фонда «Сколково» - «Центр технического превосходства в сфере индустриального строительства России».

Участие Холлофайбер® в инновационных проектах «РБ хаус» реализуется в соответствии с концепцией «Следующего шага», предполагающей существенное расширение представленности и роли нетканых материалов во всех сферах отечественной промышленности.

«Госкорпорация «Росатом» знает Холлофайбер® как утеплитель для одежды с повышенными требованиями к безопасности сотрудника, - комментирует инновационные внедрения генеральный директор ООО «Термопол» Виктор Гонтарь. – И нам важно существенно расширить внедрение импортозамещающих технологий, выходя за текстильные рамки».

Разработка нестандартных решений в области композиционных материалов с применением Холлофайбер® прошла также ряд успешных многолетних исследований в еще одном инновационном проекте группы московских, костромских, ивановских и казанских ученых под руководством профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, д.т.н. М.Ю. Трещалина. Сегодня данная работа исследователей продолжается под эгидой Технологического центра, созданного при «Союзлегпроме».

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

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