В честь 50-летия куртки Trucker Jacket компания Levi's® предложила 50-ти знаменитостям разработать свою интерпретацию дизайна этой модели с помощью кастомизации, сообщается в пресс-релизе бренда.

В проекте приняли участие такие знаменитости, как Chance the Rapper, Solange Knowles, Snoop Dogg, Diplo, CL, Justice, Karlie Kloss, Romee Strijd, Virgil Abloh, Clayton Kershaw, Taylor Kitsch, Karla Welch, Rob Zangardi, Tinie Tempeh, Justin Timberlake и другие. Собственным дизайном также поделилась Мирослава Дума, журналист и законодательница streetfashion из России. Каждый участник предложил свой уникальный подход к кастомизации культовой джинсовой куртки. Этот проект стал новым этапом в многолетней истории классической модели. Сегодня она является основой образов как для повседневного стиля, так и для высокой моды.

Ставшая неотъемлемой частью движения «Лето любви» и получившая известность благодаря Джоржду Харрисону на фестивале в Хэйт-Эшбери (Сан-Франциско), джинсовая куртка Type III стала «воплощением молодости, аутентичного стиля и тех форм самовыражения, которые впервые ворвались в американскую культуру в 1967 году». Легендарный музыкальный промоутер Билл Грэхем придумал серию рекламных радиороликов для компании Levi’s®, записанных тогда еще неизвестной группой Jefferson Airplane. После запуска кампании Jefferson Airplane стала популярна, Сан-Франциско превратился в основной центр массовой контркультурной революции, а джинсовая куртка была признана символом музыкальной культуры.

Компания Levi Strauss & Co. выпустила оригинальную джинсовую куртку Truckerв конце 19 века. На протяжении десятилетий джинсовая куртка Levi’s® была представлена в трех вариантах: Type I, Type II и Type III. Наиболее популярная и полюбившаяся модель, Type III, появилась в начале 1960-х годов. Сегодня она носит название Trucker Jacket.

Следующая глава в истории культовой модели открылась 5 октября в Haus Levi’s® в Лос-Анджелесе DJ-сетом от Snoop Dogg и живыми выступлениями Chance the Rapper и Solange.

В честь юбилея в течение октября запланирован ряд мероприятий в России и Европе.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.