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Aeronautica Militare создал бомбер для байкеров

09.10.2017  20:24

Итальянский бренд Aeronautica Militare подготовил особенный бомбер для мотоциклистов, сообщает компания.

Итальянский бренд Aeronautica Militare подготовил к закрытию мотосезона особенный бомбер - для мотоциклистов. Он сшит из стриженой овчины и снабжен плотными трикотажными резинками по низу рукавов, поэтому хорошо защищает от пронизывающего ветра во время быстрой езды.


Бренд Aeronautica Militare официально появился в 2004 году благодаря контракту на производство военной одежды для ВВС Италии. Впоследствии компания получила эксклюзивное разрешение от Генерального штаба использовать логотип итальянских Военно-воздушных сил и эмблему главной пилотажной группы страны с трехцветными стрелами. Именно тогда Aeronautica Militare начали выпускать одежду и для гражданских в привычном им стиле милитари.

Фотографии предоставлены компанией.
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