09.10.2017 20:24

Итальянский бренд Aeronautica Militare подготовил особенный бомбер для мотоциклистов, сообщает компания.



Итальянский бренд Aeronautica Militare подготовил к закрытию мотосезона особенный бомбер - для мотоциклистов. Он сшит из стриженой овчины и снабжен плотными трикотажными резинками по низу рукавов, поэтому хорошо защищает от пронизывающего ветра во время быстрой езды.









Бренд Aeronautica Militare официально появился в 2004 году благодаря контракту на производство военной одежды для ВВС Италии. Впоследствии компания получила эксклюзивное разрешение от Генерального штаба использовать логотип итальянских Военно-воздушных сил и эмблему главной пилотажной группы страны с трехцветными стрелами. Именно тогда Aeronautica Militare начали выпускать одежду и для гражданских в привычном им стиле милитари.





Фотографии предоставлены компанией.

