09.10.2017 20:35

Французская марка Cop.Copine запустила в продажу мини-коллекцию обуви по мотивам фильма «Пятый элемент», сообщает пресс-служба компании.



Французская марка Cop.Copine уже выставила на продажу в своих брендовых магазинах новую мини-коллекцию обуви, созданную по мотивам фильма «Пятый элемент». Эта коллекция состоит из трёх пар футуристичных ботильонов из гладкой кожи.









«Космически стильные криперы на трехцветной подошве, будто снятые с тонких щиколоток Милы Йовович из фильма The Fifth Element, и обе пары ботильонов из гладкой кожи с графичным каблуком - цвета бордового бордо и глубокого синего», - описали новую обувь ее создатели.



Французский бренд женской одежды Cop.Copine был основан более 30 лет назад в Париже Аланом и Леоном Неделян. В 1986 году братья открыли небольшую мастерскую по пошиву одежды и практически сразу добились успеха в мире высокой моды. Душой коллекций Cop.Copine уже многие годы является креативный директор Мари Джо де Оливейра, разделяющая страсть основателей бренда к путешествиям и архитектуре.





Фотографии предоставлены компанией.

