09.10.2017 20:49

«Эдельвейс» стала первой в Омске трикотажной фабрикой, вошедшей в Национальный реестр сертификации, сообщает пресс-служба организации.



Компания «Эдельвейс» стала первым в Омске производителем трикотажной одежды, вошедшим в Национальный реестр сертификации. Выпускаемая ей одежда марки «Квинто» успешно прошла проверку на соответствие требованиям ГОСТ. Исследование проводил орган сертификации ФБУ «Омский ЦСМ»



«Эдельвейс» - предприятие, созданное на базе Омской трикотажной фабрики. У компании «Эдельвейс» более 200 оптовых покупателей. Объем продаж в год составляет 35–40 млн рублей. В числе корпоративных заказчиков фабрики — «Транснефть», хоккейный клуб «Авангард», телеканал «Продвижение», «Азовская птицефабрика».

