09.10.2017 20:53

Генеральный директор «Коноплекс» встретилась с министром сельского хозяйства Пензенской области по поводу строительства завода по переработке конопли, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.



Генеральный директор «Коноплекс» Милена Александрова 5 октября встретилась с министром сельского хозяйства Пензенской области Андреем Бурлаковым и провела рабочие переговоры по строительству нового завода по переработке конопли.



«Коноплекс» специализируется на выращивании технической конопли, которая затем перерабатывается в волокно, семена, масло и жмых, получаемый после отжима масла из семян. Эти продукты в дальнейшем используются в различных отраслях экономики: текстильной, лакокрасочной, пищевой, строительной, целлюлозно-бумажной, химической.



«На встрече с министром компания озвучила и направления строительной части работы в регионе. В планах – строительство селекционно-семеноводческого центра, завода по производству конопляного масла, волокна (длинного и короткого), травяной конопляной муки и гранул из зеленой массы, по переработке пеньковолокна», - сообщает пресс-служба.



Группа компаний «Коноплекс» создана в 2015 году для производства и переработки продукции из технической конопли. Головная компания расположена в г. Москве, производственная деятельность сосредоточена в региональных предприятиях Рязанской и Пензенской областей.